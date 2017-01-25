25.01.2017 12:40:58

MDOB, Yunus Emre Oratoryosu'nu Mersinlilerle buluşturacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Ahmet Adnan Saygun'un 1942 yılında bestelediği Yunus Emre Oratoryosu'nu iki ayrı temsille Mersinlilerle buluşturacak.

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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Ahmet Adnan Saygun'un 1942 yılında bestelediği Yunus Emre Oratoryosu'nu iki ayrı temsille Mersinlilerle buluşturacak.MDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunus Emre Oratoryosu, 28 Ocak 2017 Cumartesi ve 31 Ocak 2017 Salı tarihlerinde saat 20.00'de, Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde seslendirilecek. Üç esas bölüm ve bir ara parçadan oluşan oratoryonun orkestra yönetmenliğini M. Nezih Seçkin'in yapacak. Konserin solist sanatçıları, Bengi İspir Özdülger, Bülent Bezdüz, Hasan Berk ve Nihan Çetin'den oluşurken, koro yönetmenliğini ise Orhan Öner Özcan yapacak.Oratoryoda, Yunus Emre'nin hayat, ölüm, Tanrı ve insanlığın alın yazısı hakkındaki düşünceleri ve nihayet 'Dost vaslına' erişmesi anlatılıyor. Saygun'un uzun yıllar sürdürdüğü araştırmalar sonrasında derlediği Yunus Emre dizelerinin üzerine bestelediği eser, Yunus Emre'nin sevgi felsefesini dinleyiciyle buluşturuyor.