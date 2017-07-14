14.07.2017 09:45:36

McGurk'tan Barzani'ye kötü haber! Doğru bulmuyorum

YPG'ye desteğiyle bilinen ABD'nin IŞİD ile mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Barzani'nin bağımsızlık referandumu kararıyla ilgili konuştu.

ABD'nin IŞİD ile mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, örgüt yenilgiye uğratılmadan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bağımsızlık referandumunu doğru bulmadığını söyledi. McGurk bu ortamda söz konusu bölgede referandum yapmanın zamansız olacağını ifade etti.

72 ülkenin katıldığı IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun, Washington'da üç gün süren toplantısında konuşan ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak'ta halk grupları arasında barış sağlanabilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

DOĞRU BULMUYORUZ

Irak'ın iç barışa kavuşmasının sadece Sünni ve Şii halk grupları arasındaki gerginlik kaynaklı olmadığı belirtilen toplantıda McGurk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Eylül ayında bağımsızlık referandumu yapılmasını ise doğru bulmadıklarını söyledi.

McGurk, IŞİD'in henüz tamamen yenilmediğini ve önlerindeki mücadelede peşmergeye de ihtiyaç olacağını belirtti. McGurk bu ortamda söz konusu bölgede referandum yapmanın zamansız olacağını ifade etti.

SURİYE'DE DAHA ZOR

Brett McGurk, IŞİD ile Suriye'deki mücadelenin, hükümet birliklerinin kısa süre önce Musul'u örgütten geri aldığı Irak'takinden daha zor olduğunu söyledi. ABD'li yetkili, Rusya, ABD ve Ürdün arasında kararlaştırılan Suriye'nin güney batısındaki ateşkesin bozulmamasının umut verici olduğunu ve Rusya'nın ateşkesi son derece ciddiye aldığını açıkladığını söyledi.

McGurk, Rusya'nın ateşkesin denetlenmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğini söyledi. Ancak bu öneriyle ilgili istişarelerin henüz tamamlanmadığını ifade eden ABD'li yetkili, ateşkes sayesinde bölgedeki IŞİD militanlarıyla mücadelenin başlatılabileceğini sözlerine ekledi.