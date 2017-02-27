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Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş:
27.02.2017 17:27:15

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş:

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, 28 Şubat'ın 20'nci yıldönümü ile ilgili basın açıklamasında, 'Sanıklar serbest, mağduriyetler devam ediyor' dedi.

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, 28 Şubat'ın 20'nci yıldönümü ile ilgili basın açıklamasında, "Sanıklar serbest, mağduriyetler devam ediyor" dedi.

Mazlumder Kayseri Şubesinde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Başkan Ahmet Taş, "28 Şubat'ta, Fabrikatörlerden mahallelerdeki kebapçılara kadar iş adamları fişlenerek zararlı ve tehlikeli gösterildi. 6 milyon oy alan iktidarın büyük ortağı Refah Partisi, tüm hukuk ayaklar altına alınarak kapatıldı. Küçük ortak DYP ise parçalandı. İl ve ilçe Müftülükleri aracı kılınarak tarikatlar ve cemaatler fişlendi. Meslek liselerinin önüne katsayı engeli konularak üniversiteye girişleri engellendi. Bankaların içi boşaltılarak darbe yandaşlarına peşkeş çekildi. Askeri şura kararlarıyla hukuk çiğnenerek binlerce asker personel yargılanmadan fişlenerek ordudaki görevlerinden atıldı. Bu insanların başka kurumlarda çalışmaları da engellendi. Üniversitelerde ve kamu kurumlarında uygulanan başörtü yasağı sebebiyle, on binlerce öğrenci ve memur eğitimlerini bırakmak ve mesleklerinden ayrılmak zorunda bırakıldı. Yüzlerce vakıf, dernek kapatılarak faaliyetlerine son verildi. Üyeleri sakıncalı insanlar ilan edildi. Cemaat ve fikir kulüplerinin ileri gelenleri iftiralarla işlemedikleri suçlar ve karışmadıkları olaylarla ilgili olarak hukuksuzca yargılandı, hapse atıldı ve hâlâ hapislerde çürümeye devam ettiriliyorlar" diye konuştu.

Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen, darbenin tüm izlerinin silinmediğini ifade eden Başkan Ahmet Taş, 28 Şubat'tan sonra meydana gelen olumlu gelişmeleri ise şöyle sıraladı:

"İmam Hatip Orta Okullarının ve Kur'an kurslarının yeniden açılması, meslek lisesi mezunlarına üniversiteye girişte uygulanan katsayı engelinin kaldırılması, üniversitelerde öğrenci ve öğretim üyelerine dayatılan başörtü yasağının kaldırılması, hukuk tanımadan alınan askeri şura kararlarıyla görevinden alınan asker personelin bir kısım haklarının iade edilmesi, 28 Şubat'ın asker ayağındaki komuta kademesinin bir kısım üyelerinin yargı önüne çıkarılması, kamu kurumlarında başörtü yasağının kaldırılması, başörtülü oldukları için görevlerine son verilen veya irtica suçlamalarıyla görevden alınan bayan öğretmenler ve diğer personelin görevlerine iade edilmeleri, hukuksuz yargılamalar ile cezaevine girenlerin salıverilmeleri olumlu gelişmelerdir."

Son olarak 28 Şubat'ın tüm izlerinin silinmesi için yeni bir anayasanın şart olduğunu kaydeden Başkan Ahmet Taş, Hocalı Katliamı ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Mazlumder, Hocalı da 26 Şubat 1992 gecesi yaşanan, tüm uluslar arası hukuk ve insani değerlerin ayaklar altına alındığı katliamın sanıklarının bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılması, kayıpların akıbetlerinin belli edilmesi, yurtlarından edilen Azerilerin yurtlarına dönmelerinin sağlanması, Karabağ'da ki Ermeni işgalinin ortadan kaldırılması için başta Türkiye Cumhuriyeti devleti olmak üzere, Birleşmiş Milletleri, Rusya Federasyonunu ve insan hakları teşkilatlarını olaya sahip çıkmaya davet eder."
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