09.05.2017 17:15:10

Mazlum Der Ağrı Şubesine Hayırlı Olsun Ziyareti

Eğitim Bir-sen Ağrı Şubesi ve Memur-Sen Ağrı İl Temsilcisi Süleyman Gümüşer ve beraberindeki heyet, Mazlum der Ağrı Şubesi Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

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Eğitim Bir-sen Ağrı Şubesi ve Memur-Sen Ağrı İl Temsilcisi Süleyman Gümüşer ve beraberindeki heyet, Mazlum der Ağrı Şubesi Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.Süleyman Gümüşer ve Heyeti Mazlum der Ağrı Şube Başkanlığı görevine seçilen Yüksel Aslan ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Eğitim Bir-Sen Ağrı Şubesi ve Memur-Sen Ağrı İl Temsilcisi Süleyman Gümüşer, erdemli insanların ülkeye ümmete ve insanlığa dair kaygı ve endişelerini dile getirmek için inancın, vicdanın, tarihin ve medeniyet mirasımızın gölgesinde oluşturdukları sivil toplum kuruluşlarından olan Mazlum der'in kuruluş ruhuna uygun davranarak yola devam ettiğini söyledi. Türkiye 'de bir çok sivil toplum kuruluşunun tarihinin aynı yıllara tekabül ettiğini belirten Gümüşer, "Bu bize aynı derdi aynı tasayı aynı medeniyet tasavvuruna sahip insanların beraber dayanışma içinde olmaları gerekliliğini gösteriyor. İşte bu vesileyle bugün kendi mecrasında akmaya devam eden Mazlum der tarihteki misyonunu icra edeceğine inanıyorum. Mazlum der'e hakkı üstün tutma, zulme karşı mazlumun yanında durmada kararlılık göstermesi dileğiyle başarılar dilerim" dedi.Mazlum der Ağrı şube Başkanı Yüksel Aslan'da, Eğitim Bir-sen ve Memur-Sen Ağrı şubesi Başkanı Süleyman Gümüşer ve heyetinin Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret nedeniyle Gümüşer'e teşekkür eden Aslan, "Hak ve hakikat için Adil ve tarafsızlık ilkesini koruyarak, geçmişte olduğu gibi bu günde 'kim olursa olsun zalime Karşı mazlumdan Yana' düsturu ile hizmet etmeye ve adil şahitliğimizi koruyarak çalışmaya devam edeceğiz. Desteklerini esirgemeyen tüm dostlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.