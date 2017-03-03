03.03.2017 15:45:33

May'den İskoç iktidarına 'saplantı' eleştirisi

İngiltere Başbakanı May, İskoç Ulusal Partisini bağımsızlığı 'saplantı' haline getirmekle suçladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İskoçya bölgesel yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon'un liderliğindeki ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisinin (SNP), bağımsızlığı "saplantı" haline getirdiğini söyledi.

May, İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan İskoçya Muhafazakar Partisinin bahar konferansında konuştu.

İskoçya'daki bölgesel yönetimi elinde tutan SNP'nin "siyaseti bir oyun" gibi gördüğünü savundu.

SNP lideri ve bölgesel yönetimin başbakanı Nicola Sturgeon'ı hedef alan May, "İskoç halkı ülkedeki eğitim standartlarını yükseltmeyi, sağlık hizmetleriyle ilgilenmeyi, adalet sistemini ıslah etmeyi, ekonomiyi büyütmeyi ve halkın yaşam standartlarını iyileştirmeyi öncelik olarak gören daha iyi bir başbakanı hak ediyor." diye konuştu.

Sturgeon hükümetinin temel hizmetleri ihmal ettiğini savunan May, "SNP hükümeti sonu gelmez anayasal şikayetleri körüklemekle ve bağımsızlık saplantılarını sürdürmekle ilgileniyorlar. Siyasi yaşamdaki tek gayeleri bağımsızlık. SNP, bağımsızlığın her sorunun cevabı olduğunu düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Başbakan olarak göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini İskoçya'ya yaptığını hatırlatan May, İskoçya'yı Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak tutmanın ve Birleşik Krallık'ı birlik yapan ilişkileri kuvvetlendirmenin kendisi için "kişisel bir öncelik" olduğunu vurguladı.

İskoçya ile İngiltere'nin birbirine ortak bir tarihle bağlı olduğunu belirten May, "Ancak kalıcı ortak çıkarlar da bizi birbirimize bağlıyor. Birlikçiler olarak görevimiz net. Birleşik Krallık'ın birbiriyle olan bağlarının kopmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ın AB'den bir bütün olarak çıkacağını dile getiren May, ülkenin AB dışında da bir bütün olarak büyümeyi sürdüreceğini söyledi.