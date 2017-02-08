08.02.2017 09:24:57

Mavi tur için hazırlıklar tamamlandı

Geçen yıl sıkıntılı bir sezon geçiren Türk Turizmi'nde 2017 yılı için hazırlıkları erken başladı. Mavi turun en önemli merkezlerinden Marmaris'te faaliyet gösteren Mirya Yatçılık, 2017 yılından ümitli olduklarını ve erken rezervasyon döneminin sonuna yaklaştıklarını belirtti.

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Geçen yıl sıkıntılı bir sezon geçiren Türk Turizmi'nde 2017 yılı için hazırlıkları erken başladı. Mavi turun en önemli merkezlerinden Marmaris'te faaliyet gösteren Mirya Yatçılık, 2017 yılından ümitli olduklarını ve erken rezervasyon döneminin sonuna yaklaştıklarını belirtti.Türkiye'nin deniz, kum, güneş ve antik kentlerin yanında mavi tur için de dünyaca çok önemli bir merkez olduğunu belirten Mirya Yatçılık yetkilisi Barış Erdemir, "Deniz tatilinde yeni sezona girmeye az bir süre kala mavi tur tatilcileri için erken rezervasyon döneminde son dakikalara girilmek üzere. Şu an Şubat ayını yaşarken Mart, Nisan ve Mayıs ayları itibariyle tekne kiralamalar da son dakika yoğunlukları yaşanıyor. Deniz tatilcileri özellikle bu sene güzel fiyatlar ile tekne kiralamaları yapabilecekler" diye konuştu."Şu an iyi gidiyor"Geçen yıl yaşanan durgunluğa karşın bu yıl yaşanan yoğunluğun umut verici olduğunu ifade eden Erdemir, "Mirya Yatçılık bünyesinde sunulmakta olan kumanya dahil cazip mavi tur paketleri ve son dakika tekne kiralama fırsatları yoğun ilgi görüyor. Bir çok kişi artık internet üzerinden de rezervasyon yaptırıyor. Bu sezon 'www.miryamaviyolculuk.com' adlı sitemizden Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan ve Karadağ rotalarına güzel talep ve rezervasyon alıyoruz. Yoğunluk bu şekilde devam ederse 2017 sezonu hem sektör hem de ülkemiz için güzel geçer" diye konuştu.