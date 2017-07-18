19.07.2017 08:27:55

Mauricio Isla Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Şilili sağ bek Mauricio Isla bugün saat 23.30'da İstanbul'a geliyor.

Geçen sezon Cagliari'ye transfer olan Mauricio Isla'nın 4 milyon euro'luk yıllık ücretinin ödenmesi için Juventus katkıda bulunuyordu. Ancak Torino ekibi yeni sezonda bütçesini zorlayan Mauricio için maaş ödemesi yapamayacağını belirterek Isla'nın sözleşmesini feshetti.

Sözleşmesinin feshedilmesinin ardından harekete Isla'nın transferi için harekete geçen Fenerbahçe, olumlu yanıt sonrası transferi bitirdi.

3 yıllık yapılan anlaşma sonucunda Isla, bugün saat 23.30'da Türkiye'ye gelecek sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacak.

Sağ bekte forma giyen Isla, bunun yanı sıra stoper ve sağ açıkta da oynayabiliyor.

MAURICIO ISLA KİMDİR?

Tam adı: Mauricio Aníbal Isla Isla

Doğum tarihi: 12 Haz 1988

Doğduğu yer: Buin / Şili

Yaş: 29

Boy: 1,76 m

Uyruğu: Şili

Milli takım maç sayısı: 90

Mevki: Defans - Sağ Bek

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

Daha önce oynadığı kulüpler: Universidad Catolica, Udinese, QPR, Juventus, Marsilya

Son sezon performansı: 35 maç / 1 gol, 7 asist