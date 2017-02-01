01.02.2017 09:07:17

Mattis Suudi mevkidaşı ile telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile telefonda görüştü.

AA'nın haberine göre, Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın Riyad ile Washington arasındaki iş birliğini ele aldıkları kaydedildi.

Mattis'ten Suudi mevkidaşına teşekkür

Açıklamada “Bakan Mattis, Suudi Arabistan'ın DEAŞ ile küresel mücadeledeki katkısından dolayı Savunma Bakanı'na teşekkür etti.” ifadelerine yer verildi.

Mattis'in, ABD-Suudi Arabistan arasındaki stratejik ilişkinin Ortadoğu'da ortaya çıkan yeni güvenlik sorunları için önemli olduğunun altını çizdiği dile getirildi.

Açıklamada, “Bakan Mattis, ABD'nin Suudi Arabistan ile ortak kaygılara neden olan güvenlik konularını danışmak istediğini vurguladı.” bilgisi aktarıldı.

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