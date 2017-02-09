09.02.2017 10:01:56

Mattis, Irak Savunma Bakanı ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Iraklı mevkidaşı Arfan el Hayali ile telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, yaptığı yazılı açıklamada, Mattis'in el Hayali'yi yeni görevinden dolayı tebrik ettiğini belirtti.



Davis, açıklamasında, Mattis'in görüşmede Musul'un doğusunu IŞİD'den aldıkları için de Irak halkına övgülerini ilettiğini, Washington ile Bağdat arasındaki güçlü ilişkiyi konuştuğunu kaydetti.

Davis, görüşme ile ilgili şu detayları paylaştı:

"İkili Musul'un batısının kurtarılması ile ilgili yapılan planları mütalaa etti. Bakan Mattis ve Bakan Hayali IŞİD'i kalıcı bir yenilgiye uğratmak için ABD-Irak iş birliğine olan bağlılıklarını yinelediler."

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