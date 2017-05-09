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'Matruşka oyun içinde oyun' büyük beğeni topladı
09.05.2017 20:31:57

'Matruşka oyun içinde oyun' büyük beğeni topladı

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı 'Matruşka Oyun İçinde Oyun' adlı oyunu Manisalı tiyatro severlerle ile buluşturdu.

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı "Matruşka Oyun İçinde Oyun" adlı oyunu Manisalı tiyatro severlerle ile buluşturdu.

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze yaşanan siyasi olayları, askeri darbeleri ve bürokrasi tarafından siyasilere yapılan baskılar, ülkenin ilerlemesi ve gelişmesi için verilen demokrasi mücadelesinin anlatıldığı "Matruşka Oyun İçinde Oyun" isimli tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. Tarihi Bedesten Salonu'nda sahnelenen oyun öncesinde konuşan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, "Gençlik kolları olarak kültür ve sanata büyük önem veriyoruz. Bugün bu vesile ile 31 Mart'tan 15 Temmuz'a kadar milletimize yapılmaya çalışılan darbeleri konu alan 'Matruşka Oyun İçinde Oyun' isimli tiyatro oyununu sizlerle buluşturmak istedik. Bu millet ne zaman ayağa kalksa karşısında hep bir engel hep bir oyun buldu. Bir oyunu bozarken karşısında bir başka oyun buldu. Peki kimdir bu oyun kurucular 1071'de Sultan Alpaslan'ın cennet mekan Anadolu'nun kapılarını bu millete ve bu ümmete açmasıyla birlikte kurulan Haçlılardan başkası değildi. Bundan yüzyıllar önce haçlılar olarak karşımıza çıktılar ve o tarihten bu yana hiç durmadılar. Bundan yüzyıl önce 31 Mart'ta cennet mekan ulu Hakan Sultan Abdülhamit Han'a darbe yapmaya kalkıştılar ve başardılar. Bundan 60 yıl önce 27 Mayıs'ta Adnan Menderes'e darbe yapmaya kalkıştılar ve yine başardılar. Bundan 40 yıl önce 12 Eylül'de bu millete darbe yapmaya kalktılar ve yine başardılar. Bundan 20 yıl önce 28 Şubat'ta yine bu millete post-modern ad altında bir darbe yapmaya kalktılar ve bu milletin seçilmiş Başbakanını görevden indirdiler ve yine başardılar. 15 Temmuz'da bu milletin iradesine bu milletin seçilmiş Cumhurbaşkanına bu milletin seçilmiş hükümetine yani bu milletin kendisine darbe yapmaya kalktılar ama bu defa başaramadılar. Bu millet geçmişten çok ders almıştı. Bu millet geçmişte Sultan Abdülhamit hanı Adnan Menderes'i kurtaramamıştı. 31 Mart'a, 27 Mayıs'a 12 Eylül'e 28 Şubat'a engel olamamıştı. Bu kalkışma yapanların unuttukları bir şey vardı bu millet geçmişinden çok ders almıştı ve bir daha iradesine darbe yaptırmayacaktı. Bir lider çıktı adı Recep Tayyip Erdoğan'dı. 'Milletimin gücünün üstünde hiçbir güç ben tanımadım bugüne kadar' dedi ve milletini sokaklara davet etti. O korkmadı o korkmadıkça bu millet korkmadı. 15 Temmuz'da bu milletin tankını bu milletin topunu bu milletin tüfeğini milletin kendisine çevirdiler ama bu millet bir an olsun korkmadı yeise kapılmadı tankın topun Tüfeğin önüne atlayarak bu darbecilere FETÖ'cülere, bu teröristlere bu haşhaşilere dur dedi. 15 Temmuz'da bu vatana sahip çıktığınız için ve bizleri aydınlık bir sabaha uyandığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun" dedi.

Kendisinin de gençlik kollarından geldiğini vurgulayan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, bu tarz etkinliklerin gençlere yönelik çok faydalı olduğunu belirterek, il gençlik kollarına düzenlediği etkinlik için teşekkür etti.

Sahnelenen oyunda 15 Temmuz darbe girişiminin de konu edildiğini ve Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türkiye tarihinde yaşanan siyasi olayların anlatıldığını dile getiren AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, özellikle gençlerin bu oyunu izlemesini tavsiye etti. Oyunun sahnelenmesinin ardından tiyatroculara protokol üyeleri tarafından çiçek takdim edildi. Tiyatroyu, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, Ak Parti Kadın Kolları MKYK üyesi Semra Kaplan Kıvırcık ve çok sayıda vatandaş izledi.
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