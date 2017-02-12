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MASKİ, SASKİ ve İSU'nun çalışmalarını inceledi
12.02.2017 16:44:17

MASKİ, SASKİ ve İSU'nun çalışmalarını inceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, illerdeki kurumlarda yapılan uygulamaları incelemek, iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, illerdeki kurumlarda yapılan uygulamaları incelemek, iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Misyonunu genişletmek ve Manisa'yı daha prestijli bir kent haline getirebilmek adına önemli projelere imza atan MASKİ Genel Müdürlüğü, yapmış olduğu inceleme ziyaretleriyle, kurumsal hedeflerini arttırıyor. Bu kapsamda MASKİ, Sakarya ve Kocaeli illerinin Su ve Kanalizasyon İdarelerine ziyaret gerçekleştirerek, çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. MASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafınca organize edilen ziyarete MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Emlak İstimlak Daire Başkanı Yalçın Uzan, Bilgi İşlem Dairesi Koordinatörü Gökhan Kiriş ve ilgili personel katıldı.

Kanalizasyon idarelerinin çalışmaları yakından takip ediliyor

SASKİve İSU Genel Müdürleri ve Daire Başkanlarıyla yapılan görüşmede SASKİ ve İSU'nun kurumsal uygulamaları hakkında bilgi edinmenin yanı sıra, su ve kanalizasyon idarelerinin sistemsel işleyişleri ve çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu. Kanalizasyon İdarelerinin faaliyetlerini ve projelerini yakından takip eden MASKİ, olumlu gördüğü uygulamaları kendi bünyesine katarak, Manisa vatandaşına kaliteli bir hizmet sunabilmek için çalışmalarına devam ediyor.
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