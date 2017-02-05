05.02.2017 16:14:44

MASKİ Saruhanlı AAT için enerji teşvikine hak kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, işletmeye aldığı atıksu arıtma tesislerinden biri olan Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi için de enerji teşvikinden faydalanmaya hak kazandı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, işletmeye aldığı atıksu arıtma tesislerinden biri olan Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi için de enerji teşvikinden faydalanmaya hak kazandı.MASKİ Genel Müdürlüğü, faaliyete aldığı atıksu arıtma tesisleriyle kurum bütçesine katkı sağlamaya devam ediyor. MASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, 2560 sayılı kanunun 26. Maddesine göre ilçe belediyelerinden devralınan tesisleri başarılı bir şekilde işletiyor. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın atıksu arıtma tesisi işleten kurumlara vermiş olduğu 'enerji teşviki'nden faydalanmak için başvurularını yapıyor. MASKİ, bu noktada, ilgili bakanlıktan kurum olarak Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğindeki hükümleri yerine getirmesi sebebiyle Saruhanlı AAT ile ilgili de Çevre İzni almaya hak kazandı. Bu sayede, Avrupa standartlarında işletilen tesisler hem geleceğimiz olan çevreyi temizlemeye devam edecek hem de tesislerden gelen enerji teşviki sayesinde Manisalılar için yeni yatırımlara olanak verecek. Geçtiğimiz aylarda, Akhisar ve Alaşehir'de hizmet veren 2 atıksu arıtma tesisi için MASKİ'ye 315 bin TL teşvik ödenmişti.