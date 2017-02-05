05.02.2017 15:45:30

MASKİ'nin 2. etap dere çalışmaları başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelindeki derelerde taşkınların önüne geçmek amacıyla yürüttüğü dere ıslah işlemleri kapsamında 2. etap çalışmalarını başlatarak, 20 mahallede daha sel baskınları için önlem alıyor.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelindeki derelerde taşkınların önüne geçmek amacıyla yürüttüğü dere ıslah işlemleri kapsamında 2. etap çalışmalarını başlatarak, 20 mahallede daha sel baskınları için önlem alıyor.MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde bulunan derelerin Manisalıların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2016 yılında il genelinde gerçekleştirdiği imalatlara yeni yılda da yenilerini ekleyerek sel baskınları için önlem geliştiriyor. Bu kapsamda MASKİ, 20 mahallede daha dere ıslah çalışması yürütecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak, yüklenici firma yetkilileri ile birlikte yapım sözleşmesini imzaladı. İmalatlar kapsamında mahallelerde betonarme U kesit, kutu menfez, istinat duvarı, taş duvar, tersip bendi, trapez kanal ile panel çit ve korkuluk uygulamaları yapılacak.