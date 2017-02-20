20.02.2017 15:43:48

MASKİ, JICA ve İller Bankası ile 164 milyon TL'lik kredi anlaşması imzaladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İller Bankası arasında şehrin altyapısında kullanılmak üzere 164 milyon TL'lik kredi anlaşması imzalandı.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İller Bankası arasında şehrin altyapısında kullanılmak üzere 164 milyon TL'lik kredi anlaşması imzalandı.Malatya'nın gelecek 50-60 yılını kapsayacak şekilde projeler hazırlayarak son 3 yılda bin 460 km altyapı yatırımı gerçekleştiren MASKİ, dünyanın önde gelen ajanslarından biri olma özelliği taşıyan ve tüm dünyada 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren JICA ve İller Bankası ile 40 altyapı yatırımı kapsamında 164 milyon TL'lik kredi anlaşması imzaladı.2017 yılında Doğu Kolektör Hattı yatırımının ilk adımı atılacakMASKİ Genel Müdürlüğü, almış olduğu 164 milyon TL yatırım kredisi ile 40 altyapı yatırımı projesinin ilk ayağı olan Doğu Kolektör Hattı, Doğanşehir Erkenek mahallesinin içme suyu ve kanalizasyon hattı ile beraber Akçadağ'ın Bahri mahallesine içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını gerçekleştirecek.Malatya Arena Stadyumunun da kanalizasyon altyapısı yapılacak.MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılı içerisinde Doğu Kolektörü kapsamında İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Çamurlu Mahallesi, Malatya Arena Stadı, Askeri Alan, Villakent Siteleri, Bulgurlu Mahallesi ve Orduzu Mahallesi'nin kanalizasyon alt yapısıyla beraber Doğanşehir'in Erkenek mahallesi ve Akçadağ'ın Bahri mahallesine içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına da başlayacak.