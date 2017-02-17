17.02.2017 14:43:34

MASKİ'den esnafın sorunlarına çözüm

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar Nuri Geyik Sanayi Sitesi'nin su sıkıntısını çözüme kavuşturmasının ardından, yağmur suyu hattı da döşeyerek esnafın yağışlardan zarar görmesini önledi.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar Nuri Geyik Sanayi Sitesi'nin su sıkıntısını çözüme kavuşturmasının ardından, yağmur suyu hattı da döşeyerek esnafın yağışlardan zarar görmesini önledi.MASKİ Genel Müdürlüğü, aralıksız sürdürdüğü çalışmalarıyla Manisa'nın 17 ilçesinde yaşayan her kesimden vatandaşların sorunlarına çare olmaya devam ediyor. Önceki günlerde Akhisar Nuri Geyik Sanayi Sitesi'nin su sıkıntısını gidermek amacıyla içme suyu hattı döşeme işlemi gerçekleştiren MASKİ, sanayi sitesindeki esnafların yağmursuyu çilesine de son verdi. Çalışmaları yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, yapılan işlemler hakkında Akhisar 1. Bölge Şube Müdürü Fatih Tuncer'den bilgi aldı. MASKİ ekipleri tarafından inşa edilen yağmursuyu hattının tamamlanmasıyla birlikte, altyapı ihtiyaçları bir bir giderilen sanayi esnafı yağışlı havalarda dükkanlarında yaşanan su baskınlarından da kurtulmuş oldu. Yapılan çalışmalar sayesinde rahat bir nefes alan sanayi sitesi esnafları hizmetler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.