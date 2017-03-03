03.03.2017 13:49:07

MASKİ'den 2 bin 500 metrelik derede temizlik

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı'ya bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 bin 500 metrelik derede temizlik çalışması yaptı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı'ya bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 bin 500 metrelik derede temizlik çalışması yaptı.MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelere taşıdığı hizmet kalitesiyle takdir toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Saruhanlı'ya bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde bulunan derenin temizlenmesiyle birlikte mahalle sakinlerinin yaşadığı sıkıntılar bertaraf edildi. 2 bin 500 metre uzunluğundaki derede yapılan çalışmalar kısa bir sürede tamamlanarak, vatandaşların rahat bir nefes alması sağlandı.Dere temizlik çalışmalarının tamamlandığı Saruhanlı'nın Halitpaşa Mahallesi'nde MASKİ Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından kanalizasyon projesi hazırlığı noktalanırken, içme suyu projesi için ise projelendirmeye esas etüd çalışmalarına başlandı. Proje çalışmaları tamamen noktalanıp, çalışmalar tamamlandığında mahallenin altyapı ağı yenilenmiş olacak.Halitpaşa Mahalle Muhtarı Harun Karakayış, mahalleri için yapılan hizmetlerin kendilerini çok mutlu ettiğini söylerken, yapılan yatırımlardan mahalle sakinleri olarak çok memnun olduklarını ifade etti. Mahalle Muhtarı Karakayış, "Manisa, Büyükşehir olunca hizmetleri hızlı bir şekilde almaya başladık. 2016-2017 yıllarında hizmetler daha da hızlandı. Altyapıda ve üstyapıda büyükşehir belediyesinin üzerine düşen bütün hizmetler anında yapılıyor. Yapılan yatırımların eksiği yok fazlası var. MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından mahallemizde bulunan dere temizlendi. Temizlenmeden önce derenin vatandaşlarımıza birçok zararı vardı. Yağmur ve kar sularının artması tarım arazilerine zarar veriyordu. Bu zarar da milli gelir olarak yine vatandaşlara yansıyordu. Ama yapılan çalışma ile deremiz çok iyi bir şekilde temizlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Yaşar Coşkun Bey'e mahallem adına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Mahallemizde şu an 2 kilometreye yakın kilit parke taş döşendi. Yollarımız da düzenleniyor. MASKİ altyapımız için de projeler hazırlıyor. Mobil tahsilat aracı da mahallemizde hizmet veriyor. Bu çalışmadan da çok memnunuz" dedi.