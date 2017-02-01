01.02.2017 15:21:35

Maskeli okul hırsızı güvenlik kamerasında

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir ay içinde 7 okuldan 6 adet bilgisayar ve para çalan hırsızın görüntüleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir ay içinde 7 okuldan 6 adet bilgisayar ve para çalan hırsızın görüntüleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Edilinen Bilgilere göre, Alaplı ilçesinde 1 ay önce 7 okula hırsızlık amacıyla giren Soner Ö. saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez ve TOKİ ortaokulundaki tüm odalara tekme atarak giren daha sonra çekmece ve dolapları karıştıran hırsız, bulduğu bozuk paraları yetim öğrenciler için biriktirilen paraları ve 6 adet Bilgisayar çalarak kayıplara karışmıştı.Geçtiğimiz günlerde Alaplı Yurduna hırsızlık amacıyla girildiği ihbarı alan asayiş ekipleri olay yerine giderek yurdun çevresini sardı. Yurdun arka bahçesinden kaçmak isterken hırsızlık zanlısı ise asayiş ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yakalandı.Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdıGörüntülerde Soner Ö.'nün yüzünü kar maskesiyle gizlediği belirlendi. Öte yandan, okulun müdür odalarını kapalı olduğunu gören hırsızın kapıları tekmeyle kırmaya çalıştığı kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde ilk girişiminde kilidi kıramayan bu çabasında da başarısız olan hırsızın daha sonra tekrar kapı kilidini kırmaya yöneldiği görülüyor. Uzun uğraşları sonunda kilidi kırmaya başaran hırsızın daha sonra öğrencilerin biriktirmiş olduğu yetim paralarını alıp çıktığı görülüyor.Yapılan teşhisin ardından zanlının; daha önce aynı suçtan bir çok dosyası bulunan aynı zamanda Kastamonu açık Cezaevi firarisi Soner Ö. olduğu anlaşıldı. Hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevine gönderildi.