16.07.2017 13:04:59

Maskeli bir grup yolcu otobüsünü ateşe verdi

İstanbul Başakşehir'de yüzleri maskeli bir grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde seyir halinde bulunan İETT otobüsünü durdurarak ateşe verdi.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü durduran yüzleri maskeli grup, şoför ve yolcuları indirdikten sonra otobüse molotofkokteyli attı.

Olayın ardından saldırganlar kaçarken ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yanan otobüsü tamamen söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.