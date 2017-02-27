27.02.2017 20:04:59

Masa Tenisi Federasyonunun girişimleri sonuç verdi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun girişimleri ile ETTU'nun terör nedeniyle Türkiye aleyhinde aldığı 'tarafsız saha' kararı değişti- Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Koç:'Artık hem A Milli Takımlarımız, hem de Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimiz, iç saha maçlarını Türkiye'de oynayabilecek'

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun girişimleri sonrasında Avrupa Masa Tenisi Federasyonunun (ETTU) terör olayları nedeniyle Türkiye aleyhinde aldığı "tarafsız saha" kararı değiştirildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, yaptığı yazılı açıklamada, ETTU'nun aldığı kararı kabul edilemez bulduklarını ve derhal temaslara başladıklarını belirterek, "Bu kararlar ülkemizi güvensiz bir yer olarak göstermekte ve ülke saygınlığımıza zarar vermekteydi. Bu kabul edilemez durumun düzelmesi gerektiğini Dışişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilettik. Emniyet Müdürlüğünden alınan garanti yazıları ile birlikte federasyonumuzdan bir heyet oluşturarak ETTU'ya sunum yaptık. Onların bu yanlış kararına itiraz ettik. ETTU, bu itiraz üzerine yanlış kararından dönerek, duyurusunu geri çekti." ifadelerini kullandı.

Başkan Koç, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu rövanş maçının tarafsız sahada oynanmasını talep eden Çekya Masa Tenisi Federasyonunun, ETTU'nun kararını düzeltmesinin ardından Antalya'ya gelmeyi kabul ettiğini aktararak, "Artık hem A Milli Takımlarımız, hem de Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimiz, iç saha maçlarını Türkiye'de oynayabilecek." açıklamasında bulundu.

ETTU, 2016'nın aralık ayında İstanbul'da meydana gelen terör olayları nedeniyle "Türk takımlarıyla Türkiye'de maçı olan ülkeler ve kulüp takımları, istedikleri takdirde tarafsız sahada oynayabilir" kararını almıştı.