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Maruf: Sincar'da PKK'nın varlığından rahatsızız
28.12.2016 10:32:50

Maruf: Sincar'da PKK'nın varlığından rahatsızız

ITC Milletvekili Maruf, PKK'nın, Sincar'daki varlığına ilişkin, 'Hem bölge halkı hem de Sincar'da olan etnik gruplar, PKK'nın varlığından çok rahatsız.' dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Aydın Maruf, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

PKK'nın, Irak'ın Musul iline bağlı Sincar ilçesindeki varlığına tepki gösteren Maruf, Türkmenlerin PKK'nın o bölgede bulunmasını kabul etmediklerini belirterek, "Hem bölge halkı hem de Sincar'da olan etnik gruplar,  PKK'nın varlığından çok rahatsız. PKK'ya Sincar, Mahmur ve Kerkük'ün güney bölgesinde ihtiyaç yok, orada olmalarının bir nedeni de yok." dedi.

Maruf, PKK'nın bölgede siyasi bir amaç güttüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kuzey Irak yönetimi de PKK'nın Sincar'da olmasından rahatsız oldu ve çıkmasını talep etti. PKK, Sincar'da Türkmenleri ve oradaki halkı tehdit etmeyi amaçlıyor. Biz bunu gerçekten kabul etmiyoruz. PKK, hem çevreye hem de halka zarar veriyor. Sincar bölgesinde Irak ordusu ve yerel güçler var. PKK'nın Sincar'da, Mahmur'da, Erbil'de, Kerkük'ün güney bölgesinde bulunması, hem uluslararası arenada hem de bölge halkı tarafından kabul edilmeyen bir durumdur."

MUSUL OPERASYONU

Musul operasyonunun hem bölge hem de Türkmenler için önemine değinen Maruf, şunları söyledi:

"Musul operasyonundan sonra da bizim bir endişemiz var. Terör örgütü DEAŞ, Musul'u iki senedir işgal altında tutuyor. Musul Irak'ın en önemli şehirlerinden biridir. Musul üzerine hem yerel hem de uluslararası güçler arasında siyasi bir çekişme var. Bizim için Musul operasyonu şu anda başlamış durumdadır. Alınan bilgiye göre, Musul'daki semtlerin yaklaşık yüzde 40'ı, DEAŞ'tan temizlenmiştir. Bu da önemli bir gelişmedir."

"TÜRKİYE'NİN SURİYE VE IRAK POLİTİKASI OLUMLU KARŞILANIYOR"

Türkiye'nin, Ortadoğu'nun süper gücü olduğunu ve her zaman söz sahibi olacağını vurgulayan Maruf, "Suriye ve Irak, Türkiye'nin komşusudur. Bölgede yaşayan etnik gruplar, Türkiye'ye çok yakın. Türkiye'nin hem Suriye hem de Irak'ta yürüttüğü dış politika gerçekten olumlu karşılanıyor. Bunun devam etmesi, Türkiye ile bölgedeki devletler arasındaki ilişkileri iyi bir seviyeye getirir." diye konuştu.


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