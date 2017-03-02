02.03.2017 11:59:24

Mart ayı birbirinden güzel kültür ve sanat etkinlikleriyle geçecek

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan 2017 Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Mart ayında birbirinden güzel aktivite ile buluşacak.

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Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan 2017 Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Mart ayında birbirinden güzel aktivite ile buluşacak.Bileciklileri, her ay birbirinden güzel konu ve konukları ile buluşturan Bilecik Belediyesi, Mart Ayı Kültür ve Sanat Etkinliklerinde, birbirinden önemli açılışın yanı sıra konferans, söyleşi ve programlarla buluşacak. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlikler ile Bilecik'in, birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe kavuşurken aynı zamanda önemli eserlerin de açılışına sahne olacak.Beşiktaş Mahallesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezi açılışı ve Umut Akyürek konseriBilecik Belediyesi tarafından vatandaşlar, Mart ayında birbirinden güzel etkinlik ile buluşurken aynı zamanda önemli eserlerin de açılışına sahne olacak. Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi olarak hazırlanan Beşiktaş Mahallesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezi, vatandaşların hizmetine açılacak.Mahalle sakinlerinin spor ve yaşam alanında güzel imkanlarla buluşacağı Spor Merkezinin, 8 Mart Çarşamba günü, saat 14.30'da açılışı yapılırken aynı günün akşamında ise Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in kadınlara özel konseri gerçekleştirilecek.Çanakkale Zaferinin 102. yıldönüm etkinliğiEtkinlikler kapsamında vatandaşlar, Mart ayında Çanakkale Zaferinin 102. Yıl Dönümü etkinliği ile bulaşacak.Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan aktiviteye Beştepe Millet Cami İmam Hatibi Hafız Mehmet Bilir Kur'anı Kerim tilaveti için yer alırken, Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun katılımı ile Çanakkale Destanı konulu konferans gerçekleştirilecek. 17 Mart Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek bu programa bütün halkın davetli olduğu belirtildi.Bilecik Türküleri tanıtım gecesiKültürel ve sanatsal değerlere büyük önem veren Bilecik Belediyesi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, güzel bir konsere ev sahipliği yapacak.Sanat ve sanatçıya destek veren Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın destekleriyle ücretsiz olarak verilen kurslar ile müzik hayatına adım atan müzisyenlerin seslendirmesiyle hazırlanan Bilecik Türküleri albümünün tanıtım programı yapılacak. 22 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan programa bütün halkın davetli olduğu öğrenildi.Gençleşen Türküler konseriKültür ve Sanat Şehri Bilecik'in Mart ayı kültürel ve sanatsal etkinliklerine renk katacak bir diğer etkinlik ise Gençleşen Türküler konseri olacak. Gençleşen Türküler Proje Topluluğu tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlikte katılımcılar, birbirinden güzel türkülerle güzel zaman dilimi geçirecek. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 31 Mart Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek olan etkinliğe bütün vatandaşlar davet edildi.Çocuklar Mart ayında da birbirinden güzel oyunlarla buluşacak.Kültür ve Sanat Şehri Bilecik'te gerçekleştirilecek olan Mart ayı etkinlikleri kapsamında yetişkinler birbirinden güzel aktivite ile buluşurken, çocuklar da birbirinden güzel tiyatro ve sinema oyunları ile buluşuyor. Çocuklar etkinlikler kapsamında; 5 Mart Pazar günü saat 13.00'te, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Kırmızı Başlıklı Kız adlı oyunu ücretsiz olarak izleyebilecek. Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın çocuklara hediye ettiği ve her Pazar günü sahne alacak oyunlar kapsamında ayrıca 12 Mart Pazar günü 'Afacanlar İş Başında' adlı oyun ile buluşacak. Mart ayı etkinlikleri kapsamında çocuklar ayrıca 19 Mart Pazar günü Saat 13.00'te Red Blue adlı oyun ile buluşurken, 26 Mart Pazar günü saat 13.00'te Keloğlan Kampta adlı oyun sahne alacak.