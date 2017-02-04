04.02.2017 02:01:26

Mars'ta volkanik faaliyet belirtisi

Bilim insanlarının Mars'ta 2 milyar yıl önce volkanik faaliyet olduğuna dair bulgulara ulaştığı belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Afrika'da 2012 yılında keşfedilen 'Kuzeybatı Afrika 7635' adlı gök taşını inceleyen bilim insanları, Mars'ta en az 2 milyar yıl önce volkanik aktiviteler olduğuna ilişkin kanıtlar elde etti.

Sonuçları, 'Science Advances' dergisinde yayımlanan çalışmada, Houston Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mars'tan geldiği belirlenen gök taşının incelenmesi sonucunda, Kızıl Gezegen'in güneş sistemindeki en uzun ömürlü volkanlardan bazılarına ev sahipliği yaptığının doğrulandığını belirtti.

Araştırma ekibinin lideri Tom Lapen, bulguların, gezegenin nasıl oluştuğuna ve Mars üzerindeki volkanik faaliyetlerin iç yüzüne ilişkin ipucu verdiğini söyledi.

Çalışmada, Lapen ve ekibi tarafından analiz edilen meteorun 2.4 milyar yıl önce ve güneş sistemindeki en uzun ömürlü volkanik merkezlerin birinden kopup geldiği ileri sürüldü.

'Kuzeybatı Afrika 7635' gök taşının, 'Shergottite' adı verilen bir çeşit volkanik kaya türü olduğu tespit edilmişti.

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