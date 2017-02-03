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Marmaris'te referandumda 'Hayır' paneli düzenlendi
03.02.2017 14:17:23

Marmaris'te referandumda 'Hayır' paneli düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, CHP İlçe Teşkilatı tarafından 'Refarandum, Başkanlık sitemi ve Anayasa değişikliğine hayır' adlı panel düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, CHP İlçe Teşkilatı tarafından "Refarandum, Başkanlık sitemi ve Anayasa değişikliğine hayır" adlı panel düzenlendi.

Armutalan Kültür Merkezi'nde yapılan panele konuşmacı olarak CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun ve Arabulucu -avukat Ahmet Hür katıldı. Sivil toplum örgütleri, partililer ve çok sayıda vatandaşın izlediği panelin açılış konuşmasını CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü gerçekleştirdi.Ünlü, partililere seslenerek referandumda cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmaya çağırdı.

"

Panele konuşmacı olarak katılan CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Anayasa değişikliği teklifinin rejim değişikliği getirdiği iddiasında bulundu. Başkanlık sisteminin Kuvvetler ayrılığıı ilkesinin tek bir kişiye bağlanmasını getirdiğini ileri süren Üstündağ, parlementonunda gücünün de getirilen sistemle zayıflatıldığını savundu.Üstündağ, "Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliğinin referandumla kabul edilmesinin ardından düşündüklerini yasayla uygulamaya başlamış olacak.Başkan seçilen kişi ülkede her türlü sistemi değiştirmeye yetkili kılınacak. Yeni anayasa değişikiliğinin Osmanlı İmparatorluğu anayasası Kanuni Esasi-ye baktığımızda yeni anaysa değişikliği ile bazı maddelerinin aynı olduğunu bazı noktalarda geri durumda olduğunu görüyoruz.Yani düşünebiliyormusunuz bu teklifin o dönemdeki Kanuni Esasiye'den geri kaldığı noktaları var" dedi.

Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun ise, anayasanın değişikliğinin hukuksal boyutunu değerlendirdi. Uzun, anayasanın değiştirilmesinin dünyada bir standardı olduğunu kaydederek, anayasa değişikliğinin yeterli araştırma yapılmadan ve hiçbir kesimin görüşlerinin alınmadan değiştirilmek istendiğini ve bu değişiklik teklifinin dayatma anayasası olduğunu iddia etti. Uzun, "Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış olan kimseye diktatör denir. Bu sistemle bu getirilmek istenmektedir" dedi.

Daha sonra arabulucu avukat Ahmet Hür söz alarak anayasa değişikliği ve başkanlık sistemlerinin neler getirdiğini hukuksal boyutu ile anlattı.

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