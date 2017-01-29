29.01.2017 15:28:07

Marmaris'te atık yangını korkuttu

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde marina ve ormanlık alana yakın bir alanda inşaat atıklarının tutuşması sonucu meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

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Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde marina ve ormanlık alana yakın bir alanda inşaat atıklarının tutuşması sonucu meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.Olay, Yalancı boğaz mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Ormanlık alana yakın sahil kısmına bırakılan atikların tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Alevleri gören marina görevlileri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek marina ve ormanlık alana sıçramasını önledi. Yaklşaık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.