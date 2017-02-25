25.02.2017 10:51:54

Marmaray kazıları İstanbul'un diğer medeniyetlerle ilişkisine ışık tutuyor

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından konferanslar serisi kapsamında düzenlenen 'İstanbul Marmaray ve Metro Kazılarındaki Arkeolojik Bulgular' başlıklı konferans, Orman Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

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Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından konferanslar serisi kapsamında düzenlenen "İstanbul Marmaray ve Metro Kazılarındaki Arkeolojik Bulgular" başlıklı konferans, Orman Fakültesi'nde gerçekleştirildi.Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yılmaz tarafından verilen konferansa; Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Necmi Aksoy, Yrd. Doç. Akif Keten ve öğretim üyeleri katıldı.İstanbul'daki Marmaray arkeoloji kazılarında görev yapmış olan Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, kazılar sonucunda ortaya çıkarılan arkeolojik bulgular ile ilgili dikkat çekici tespitlerde bulundu.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve desteğiyle gerçekleştirilen Yenikapı Batıkları Projesi'ndeki buluntuların, hem arkeoloji hem de Türkiye açısından çok önemli olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, Marmaray kazılarında ortaya çıkartılan ve dünyada benzeri olmayan çok sayıda envai çeşit eserlerle, İstanbul'un diğer medeniyetlerle olan ilişkisini ve kültürel hayatını öğrenme imkanı yakaladıklarının altını çizdi.Kazılar esnasında yaşadığı duyguları paylaşan Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, "Orada, günümüzden binlerce yıl öncesinde yaşamış insanların izlerini görüp, onların günlük kullandığı eşyalara dokunmak, bizde her an bir yerlerden çıkıp geri geleceklermiş gibi bir heyecan uyandırdı" diyerek kazılarda bulunan batıkların ilk günkü gibi orijinalliğini koruduğunu vurguladı.Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, Marmaray kazılarında ahşap kalıntılarını bulmak için oluşturulan ekibin çok önemli bir deneyim kazandığını ve bundan sonraki yapılacak kazılarda da Ülkemizin hali hazırda uzman bir ekibe kavuştuğunu da sözlerine ekledi.Konferansın sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yılmaz'a, yapmış olduğu başarılı çalışmalardan ve gerçekleştirdiği sunumundan dolayı Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.