28.02.2017 11:45:46

Marmaraereğlisi Gençlik Merkezi çalışmaları devam ediyor

Marmaraereğlisi Belediyesinin en dikkat çeken projelerinden biri olan Gençlik Merkezi ve bünyesinde bulunan sinema salonlarını hazır hale getirmek için hazırlıklar devam ediyor. Belediye Başkanı İbrahim Uyan, 'Hedefimiz halkımıza her konuda daha iyi hizmet verebilmek' dedi.

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Marmaraereğlisi Belediyesinin en dikkat çeken projelerinden biri olan Gençlik Merkezi ve bünyesinde bulunan sinema salonlarını hazır hale getirmek için hazırlıklar devam ediyor. Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Hedefimiz halkımıza her konuda daha iyi hizmet verebilmek" dedi.Gençlik Merkezi içinde bulunan sinema salonları Marmaraereğlisi'nde tek olma özelliği taşıyor. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Gençlik Merkezi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye olarak hedefimiz halkımıza her konuda daha iyi hizmet verebilmek. Bu hizmet anlayışında amacımız öncelikle başlattığımız projelerimizi tamamlayarak halkımıza sunmak. Kısıtlı olan belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak halkımıza kazandırdığımız projelerimizden olan Gençlik Merkezinde önceliğimiz gençlerimize daha kaliteli vakit geçirebilecekleri bir ortam sağlamaktır. Gençlerimize hem kendilerini geliştirebilecekleri hem eğlenip spor yapabilecekleri bir merkez oluşturduk. Dolayısıyla birçok sosyal hizmette bulunan bir belediye olarak gençlere yapılması gereken hizmetlerimizin başında Gençlik ve Kültür Merkezimiz geliyor. Burada eğitim görecek ve eğlenceli vakit geçirecek olan gençlerimizle birlikte merkezimiz amacına ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.