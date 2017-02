06.02.2017 14:57:02

Marmaraereğlisi Belediye Spor farkını hissettirmeye devam ediyor

Marmaraereğlisi Belediye Spor Futbol Takımı Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ın destekleriyle farkını her geçen hafta hissettirmeye devam ediyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Marmaraereğlisi Belediye Spor Futbol Takımı Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ın destekleriyle farkını her geçen hafta hissettirmeye devam ediyor.Üst üste galibiyetleriyle fark oluşturan Marmaraereğlisi Belediye Spor Futbol Takımı çalışmalarına aralıksız devam ederken elde ettiği başarılar ile Marmaraereğlisinin gururu oldu.Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan sporun her dalında ilçede bulunan Marmaraereğlisi Spor Kulübüne her türlü desteği vermeye devam ediyor. Başkan Uyan, "Spor ve eğitime ağırlık veren bir devlet ileriye doğru adım adım ilerler. Sporun olmadığı bir millet sağlam kafaya sahip olmadığından dolayı gerileyecektir. Spor zihnin anahtarıdır. İşte bu yüzden sporcunun her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz" diyerek spora verdiği önemi vurgularken Kulüp Başkanı Servet Ünal'a ve teknik ekibe başarılar dileyerek başarılarının devamını temenni etti.