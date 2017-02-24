24.02.2017 18:14:36

Marmarabirlik Mudanya Koopertafi mali genel kurulunu yaptı

Marmarabirlik'e bağlı 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin 2015-2016 iş yılı olağan mali genel kurulu yapıldı.

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Marmarabirlik'e bağlı 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin 2015-2016 iş yılı olağan mali genel kurulu yapıldı.Mudanya Kooperatifi Düğün Salonu'ndaki genel kurula çevre ilçe kooperatifler ile ziraat odası başkan ve temsilcilerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer katıldı.Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, açılış konuşmasında, geçmişten değil geleceğe bakarak hedeflere ulaşmaya hep birlikte devam edeceklerini söyledi. Gerek Başköy'deki tesislerinde, gerekse kooperatiflerin yatırımlarıyla Marmarabirlik'in çığır açtığını ifade eden Yıldız, 76 köyde 7 bin ortağa hitap ettikleri Mudanya Kooperatifi olarak müstahsile daha fazla destek verebilmek için birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi.Kaymakam Sözer, Marmarabirlik ve Mudanya Kooperatifi'ne başarılar dileyerek, bir kamu kurumu olarak her zaman destek olacakları sözünü verdi.Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ise, son 5 yılda ürün alımından satışlara, Ar-Ge'den ihracata kadar büyük bir çıkış yakalandığını belirterek, Marmarabirlik'in dünü ve bugününü mukayese etti. Birliğin mali yapısını da değerlendiren Asa, 2017 yılı içinde Marmarabilik'in öz kaynaklarından üretici ortaklarına kar payı ödemesi yapacakları müjdesini verdi.Sermaye paylarına 1 yıl ertelemeGenel kurulda bakanlık tarafından henüz denetlenmeyen 2014-2015 dönemine ilişkin yönetim kurulu raporlarının ibrası geri bırakılırken, ayni ve nakdi kredilerin ortaklara verilmesi konusunda yönetime yetki verildi. Ana sözleşme gereği sermaye payı taksitini ödeyemeyecek durumda olan ortakların pay taksitleri bir yıl süre ile ertelendi.