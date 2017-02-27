27.02.2017 16:14:49

Marmara Üniversitesi Farmakogenetik Ünitesi kuruldu

Projenin yürütücüsü ve Marmara Üniversitesi Farmakogenetik Ünitesi Direktörü Prof. Dr. Süsleyici:- 'Farmakogenetik kişinin ilaç metabolizmasını incelemeye yönelik birtakım genetik analizler yapmak üzere bireye özel olarak hazırlanan raporlarla hekimlere rehberlik hizmetini verecek. Burada amaç farmakogenetik testle ilaçların akıllı kullanımı için doğru ilacın doğru hastaya doğru tozda ve sağlıklı

Türkiye'de ilk kez bireyin genetik yapısına özel akılcı ilaç kullanımı uygulamalarının yapılacağı Marmara Üniversitesi Farmakogenetik Ünitesi kuruldu.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle kurulan Marmara Üniversitesi Farmakogenetik Ünitesi'nin tanıtım toplantısı Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma ve Uygulama Hastanesi konferans salonunda yapıldı.

Projenin yürütücüsü ve Marmara Üniversitesi Farmakogenetik Ünitesi Direktörü Prof. Dr. Belgin Süsleyici, Farmakogenetik Ünitesinin kurulmasının hikayesinin uzun bir sürece dayandığını söyledi.

Tüm dünyada hastalık merkezli tedaviden insan merkezli tedaviye geçişin esas alınmaya başlandığını belirten Süsleyici, "Farmakogenetik kişinin ilaç metabolizmasını incelemeye yönelik birtakım genetik analizler yapmak üzere bireye özel olarak hazırlanan raporlarla hekimlere rehberlik hizmetini verecek. Burada amaç farmakogenetik testle ilaçların akıllı kullanımı için doğru ilacın doğru hastaya doğru tozda ve sağlıklı verilmesini sağlamak.' diye konuştu.

Süsleyici, farmakogenetikin çok ciddi sağlık hizmeti verilmesini sağlayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

'İlaç dozajı çoğu kişinin faydalanamayacağı şekilde uygulanmakta deneme yanılma yöntemleriyle. Farmakogenetik uygulamalar sayesinde bu ortadan kalkacak, yan etkiler önlenilmiş olacak. İlaç reaksiyonlarına bağlı ölümler kaldırılabilecek. Bunların sonucunda da sağlık giderleri de düşürülecek. 2009'da farmakogenetik ile ilgili çalışmalara başladım. Marmara Üniversitesi bünyesinde böyle bir üniteyi kurmaktan çok memnuniyet duyuyoruz. Buna neden ihtiyaç duyduk. Farmakogenetik uygulamalar dünyada çok yerde uygulanıyor ama her ülke kendi farmakogenetik raporlarını sunmak üzere kendi ihtiyaç sağlık sistem standartlarına göre kuruyor. Bununla ilgili de kurumsal anlamda gerçekleştirmek ve bakanlıklarında desteklerini almak için stratejik proje oluşturduk. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi ve Farmakogenetik Ünitesini kurduk.'

Marmara Üniversitesi Farmakogenetik Ünitesinin Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulduğunu dile getiren Süsleyici, 'Böyle bir uygulamanın İstanbul'da, ardından ülke bazında hizmet vermesi gerekiyordu. Bu proje içerisinde ayda bir olmak üzere gerek Kalkınma Bakanlığına gerekse Sağlık Bakanlığına raporlar sunulmak durumunda. İlk etapta bin hasta üzerinde ücretsiz olarak bu hizmeti ve raporlama sistemini gerçekleştireceğiz. Bu da bize bilgiler verecek. Pilot çalışma sırasında Türkiye'de en sık görülen hastalıklar üzerinde başlamayı hedef aldık.' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Kongre Koordinasyon Başkanı Dr. Kemal Aydın ise Dünya Sağlıklı Yaşlanma Kongresinin üçüncüsünü 2018 yılında Türkiye'de yapacaklarını belirterek, 'Bu kapsam da bireye özgü akılcı ilaç kullanımının tamamen halka indirilmesi girişimini başlatıp 2018 yılında Dünya Sağlıklı Yaşlanma Kongresinde sunmuş olacağız. Bu proje bundan sonra 2018 yılında önemli bir sempozyumla başka ülkelerle paylaşılmış olacak. Marmara Üniversitesi Farmakogenetik Ünitesi proje bazlı burada yer alacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Türkiye Hollanda Sağlık Vakfı ve Dünya Yaşlanma Konseyi arasında İslam Dünyası Akılcı İlaç Kullanımı Ağı Projesi iş birliği protokolü imzalandı.