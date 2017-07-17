17.07.2017 15:22:44

Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden sonra ve yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



MARMARA'NIN DOĞUSU VE BATI KARADENİZ KIYILARINDA YAĞIŞ UYARISI



Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış beklendiği belirtilen açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün gece saatlerinden sonra ve yarın (18.07.2017 Salı) İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Batı Karadeniz kıyılarında (Düzce, Zonguldak ve Bartın) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2); Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.