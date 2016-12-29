29.12.2016 12:14:48

Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

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Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.Gece geç saatlerde etkisini gösteren ve hızı saatte 90 kilometreye kadar ulaşan poyraz nedeniyle Marmara Deneizi'nde seyir halindeki yerli ve yabancı 31 şilep ve tanker Tekirdağ ve Şarköy ilçesi açıklarına demirledi. Poyraz dolayısıyla, büyük ve küçük balıkçı tekneleri de denize açılamayınca Tekirdağ, Şarköy ve Şarköy'ün Mürefte ile Hoşköy mahallelerindeki balıkçı barınaklarına bağlandı.Meteorolojiden, fırtınanın iki gün süreceği, denize açılacakların tedbirli olması gerektiği duyuruldu.