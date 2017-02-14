14.02.2017 15:15:26

Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'da yaklaşık bir ay önce gece vakti bir marketi soyan hırsızlar, polisin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu yakalandı.

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Şanlıurfa'da yaklaşık bir ay önce gece vakti bir marketi soyan hırsızlar, polisin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'ndeki bir markete yaklaşık bir ay önce gece vakti giren iki hırsız, içerideki sigaraları ve kasadaki parayı alarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şahısların eşgallerini belirleyen ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, hırsızlık zanlısı oldukları belirlenen Taner T. ve Abdurrahim E.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.