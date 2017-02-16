16.02.2017 18:26:33

Market hırsızları tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesi ünlü marketler zincirinin şubesine girerek binlerce liralık alkollü içki çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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Antalya'nın Kemer ilçesi ünlü marketler zincirinin şubesine girerek binlerce liralık alkollü içki çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya'da bir rent a car firmasından oto kiralayan 2'si erkek üç kişi Kemer ilçesine girerken aracın plakasını söktü. İlçeye plakasız araçla girip Dörtyol Bulvarı'ndaki marketin önüne parkeden şüpheliler, mağazanın otomatik kapısını kırarak içeriye girdi. 20'nin üzerinde içki ile bir miktar sigara alarak ilçeden ayrılan şüpheliler, tüneller bölgesini geçerken araca plakasını tekrar taktı.Polis adım adım takip ettiMarketin kırık kapısı bir polis ekibinin devriyesi sırasında farkedilince polisler araştırmaya başladı ve iddiaya göre mağazanın alarmı bu sırada çalmaya başladı. Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE ve marketin güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlığın oluş şeklini ve aracın plakasının olmadığını, otomobilin olaydan sonra Antalya yönüne uzaklaştığını tespit etti.2 kişi tutuklandıPolis, ekipleri aracın Kemer'den ayrıldıktan sonra, Beldibi tüneller bölgesini geçtiğinde plaka takıldığını tespit etti. Plakası tespit edilen aracın sahibi olan kiralama şirketine ulaşan polis, olayda aracı kullanan Yaşar T. (36) ve mağazaya giren Necati N. (25) yakaladı.Başka suçtan araması bulunan Yaşar T. Antalya'da, Necati N. Kemer'de tutuklanarak cezaevine konuldu. Olay sırasında araçta bulunan kadının arandığı öğrenildi.