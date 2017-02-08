08.02.2017 10:53:32

'Marka ve Patent Vekilliğine olan bakış açısı değişiyor'

Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, Patent Kanunu'nun yasalaşması ile ilgili 'Marka ve Patent Vekilliğine olan bakış açısı değişiyor' dedi.

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Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, Patent Kanunu'nun yasalaşması ile ilgili "Marka ve Patent Vekilliğine olan bakış açısı değişiyor" dedi.Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, Patent Kanunu'nun yasalaşması ile ilgili açıklama yaptı. Akbulut, Patent Kanunu'nun değişmesiyle gelen yeni anlayışın; yönetim, denetim ve meslek sahibi kişilerin sorumluluğunu artırdığını söyledi ve bu gelişmenin Patent ve Marka Vekilliği'ne olan bakış açısını değiştireceğini belirtti."Merdiven altı firmalar barınamaz""Sınai Mülkiyet kavramının son dönemin ekonomik ve teknolojik gelişiminin kilit rollerinden birini üstlenmesi Türkiye için kanunu büyük ihtiyaç haline getirmişti. O yüzden bu kanunda sürelerin kısaltılması, uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çözülmesi en önemli hedeflerden bir tanesi" diyen Akbulut, yeni çıkan Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Yönetmeliğiyle merdiven altı tabir edilecek kalitesizlikte hizmet veren kurumların barınmasının mümkün olmadığını söyledi."Eğitimler sürecek"Akbulut, "Kanunun çıkmasıyla, marka, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret konusunda bilincin artmakta olduğunu gözlemliyoruz. İhtiyaçları karşılamak adına bu konuda geçmişte de yaptığımız gibi sanayi-üniversite işbirliğiyle sürdürdüğümüz eğitimleri artırarak devam ettireceğiz" dedi.Adres Patent olarak 2023 hedeflerinin '1 Milyon Patent'e ulaşmak olduğunu belirten Akbulut, "Bu hedefe ulaşabilmemiz için yeni kanun bize ciddi bir güç veriyor. Mesleğe duyulan ihtiyacı artıran gelişmeler kaliteli hizmet veren firmaları da öne çıkarıyor" ifadelerini kullandı.Kanun çıkmadan önce, özel sektör, kamu kurumları ve STK'lardan görüş alınarak titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirten Akbulut, "Yeni yasa 'Marka', 'Patent ve Faydalı Model', 'Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı', 'Tasarım', 'Ortak ve Diğer Hükümler' şeklinde 5 ayrı bölümde detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Biz de Adres Patent olarak yapılan değişikliğe katkı sağladık" dedi.