27.07.2017 18:28:18

Mardinli çocuklar oyuna doydu

Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 'Oynaya Oynaya Gülün Çocuklar' projesi kapsamında 'Oyun Karavanı Yollarda' tırı Mardin'de çocukların ayağına geldi. 7'den 70'e yetişkin çocuk demeden yüzlerce kişi 90'lı yıllarda unutulan çocuk oyunlarını yeni nesile tanıtırken, yetişkinler çocukluk dönemlerine döndüklerini ifade etti.



Mardin'in Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Şehitler parkında gerçekleştirilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için "Oyun Karavanı Projesi" Mardinli çocuklarla buluştu.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik bakanlığı, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children) ve Ümraniye Belediyesince yürütülen, Doğu ve Güneydoğu'da 8 ilde uygulanacak projenin ikinci durağı, Mardin oldu.



Mardin Valisi Mustafa Yaman, Çocuk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cumhur Melikoğlu, vali yardımcıları ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katıldığı etkinlikle yüzlerce çocuk aileleri ile birlikte doyasıya eğlendi.



90 'lı yılların unutulan çocuk oyunlarının canlandırıldığı etkinlikte seksek, halat çekme, yağ satarım bal satarım, çuval yarışı ve sandalye kapmaca gibi geleneksel oyunlar oynandı. Çocukları ile birlikte alana gelen aileler çocukluklarına döndüklerini ifade ederken kendi dönemlerinin oyunlarını çocuklara yaşatmanın mutluluğunu ifade ettiler.



HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN



Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mustafa Yaman, bu organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ederek , "Biz belediye olarak bunları yapıyorduk ama şimdi daha profesyonel yapılıyor. İnşallah federasyonumuzun bir lig projesi var bunu hayata geçirebilirsek güzel olacak. Bölgedeki illerde nüfus yaş ortalaması çok küçük. Bizim il nüfusumuz 21 yaş ve altı. Çocuğu ve kadını çok olan dezavantajı olan bir iliz. Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu yaz spor okulları ve diğer etkinlikler hep çocuklarımız için. Bu etkinlikle bize bir nevi katkı sağlamış oldu." dedi.



Çocuk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cumhur Melikoğlu, Diyarbakır'ın ardından Mardin'e geldiklerini ifade ederek, " Bu bizim ikinci ilimiz. Çocuk ligleri düzenlemeyi düşünüyoruz. Mardinli çocuk ve ailelerin teveccühü bizi mutlu etti." diye konuştu.



"TELEFON İNTERNET ÇIKTI, BU OYUNLAR UNUTULDU"



Ailelerden kızını oyun alanına getiren baba Şehmus Yıldız, bizim dönemimizin oyunlarını çocuklarımızın görmesi bizleri mutlu etti diyerek, " Çocuklarımız ile daha da mutlu oluyoruz. Bu oyunlar internetin, telefonun çıkması ile bu oyunlar unutulmaya yüz tuttu. Oyun karavanı katkıları ile çocuklarımız bu oyunları öğretiriz. Böyle etkinliklerin devam etmesini talep ediyoruz ve teşekkür ediyorum. İlimiz ve bölgemiz için güzel etkinlikler. Çocuklarımız bu oyunları öğrenir ve bu tarz etkinlikler ile bölge haklıda devletine sahip çıkacaktır "diye konuştu.



İlk durağı Diyarbakır olan karavan, Mardin'den sonra Siirt, Van, Ağrı, Muş, Bingöl ve Tunceli'ye gidecek.