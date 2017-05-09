09.05.2017 19:51:31

Mardin Opera ve Bale Günleri

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Mardin'de, 20-25 Mayıs tarihleri arasında 'Mardin Opera ve Bale Günleri' düzenlenecek

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Mardin'de, 20-25 Mayıs tarihleri arasında Mardin Opera ve Bale Günleri düzenleyecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sanat faaliyetlerini genişletmeye devam eden Devlet Opera ve Balesi, Trabzon, Gaziantep ve Eskişehir'den sonra Mardin Opera ve Bale Günleri'ne hazırlanıyor.



Mardin Valiliği ile Mardin Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla 20-25 Mayıs'ta düzenlenecek Mardin Opera ve Bale Günleri, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada'nın desteğiyle üçüncü yılında sanatseverlerle buluşacak.



Etkinlikler, 16 dilde ve 25 ülkede sahnelenen Ken Ludwig'in bol ödüllü müzikli oyunu "Bir Tenor Aranıyor" ile başlayacak.



Amerika'da 1930'lu yıllarda, ilk defa sahneye çıkacak ünlü bir İtalyan tenorun hastalanması üzerine gelişen komik ve sürprizlerle dolu olayları konu alan "Bir Tenor Aranıyor", Ankara Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonuyla 20 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de, Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Salonu'nda seyirciyle buluşacak. İki perdelik oyunun müziğini Ken Ludwig yaparken, Doğan Çelik de sahneye koyacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Birim Dans Topluluğu'nun sahneleyeceği "Çakırcalı Efe" isimli oyun da 23 Mayıs Salı günü sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Cem İdiz'in bestelediği, orkestra şefliğini Tolga Taviş'in yaptığı eserin koreografisi ise İhsan Bengier üstleniyor. "Çakır Efe" oyununda Mehmet isimli gencin, henüz 11 yaşındayken babasının, zaptiye çavuşu Hasan Çavuş tarafından öldürülmesi ve tütün kaçakçılığı yaparak yaşamını sürdüren Çakırcalı'nın çetelerle olan mücadelesi anlatılıyor.

- Çocuklar da unutulmadı

Opera ve bale günlerinin kapanışı ise çocuklara yönelik aynı eserin gün içinde iki temsiliyle gerçekleşecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından 25 Mayıs Perşembe günü sahnelenecek müzikli çocuk oyun "Değirmendeki Hazine"yi, Ali Hoca'nın müzikleriyle Can El sahneleyecek.

Zengin dekoru ve neşeli şarkılarıyla Mardinli çocuklara renkli ve eğlenceli anlar yaşatacak eser, seçimlerin önemini ve verilen kararların insanın başına neler getirebileceğini konu ediniyor.

Ayrıca Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü bünyesinde ve Büyükşehir Belediyesinin yardımıyla öğrencileri sanatla tanıştırmak ve kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Çocuk Hikaye Kitabı Kampanyası"nda toplanan kitapları, "Değirmendeki Hazine" çocuk oyunundan sonra miniklere armağan edecek.