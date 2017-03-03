03.03.2017 15:28:12

Mardin Kızıltepeli muhtarlar İzmit'i gezdi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın davetlisi olarak Kocaeli'ye gelen Kızıltepeli muhtarlar, İzmit turuna katıldılar.

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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın davetlisi olarak Kocaeli'ye gelen Kızıltepeli muhtarlar, İzmit turuna katıldılar.Mardin Kızıltepeli muhtarlar, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın davetlisi olarak Kocaeli'ye geldiler. Kocaeli'ye gelen muhtarlar İzmit turuna katıldı. Tura İzmit Belediyesi'nin örnek projelerinden Modern Hayvan Pazarı'ndan başlayan muhtarlar daha sonra Gölkay Park'a geçtiler. İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü ve aynı zamanda Belediye Meclis üyesi olan Mehmet Çetin ve Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş'ın eşlik ettiği muhtarlar buradan Cephanelik'te geçerek Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'ni gezdiler. Merkez hakkında bilgi verilen muhtarlar buradan Akçakoca Meydanı'na geçtiler. Akçakoca meydanındaki çalışmalardan oldukça etkilenen konuk muhtarlar, "Kendimizi Osmanlı devletinin ilk yıllarında hissettik" şeklinde hayranlıklarını dile getirdiler. Muhtarlar bölgedeki tarihi konakların ardından Kültür Tepesi'ni ve şelaleyi de gezdiler.Yapılan bu turun kendileri için çok önemli olduğunu belirten Mardin Kızıltepeli muhtarlar, "Şehre ilk ayak bastığımız andan itibaren Başkan Doğan'ın ve ekibinin kusursuz misafirliklerinden dolayı kendimizi gerçekten çok özel hissettik. İzmit çok özel bir şehir. Çok güzel hizmetler yapılmış. İnşallah Kızıltepe'de bu hizmetlere kavuşacak. Biz, çok şanslıyız ki hükümetimiz bize Nevzat Doğan gibi bir destek gönderdi. Kendisi bizi çok iyi anlıyor, bizim yaşadıklarımızı yaşayıp, bizim ihtiyaçlarımızı bizden daha iyi biliyor. Başkanımızın varlığı bize güven veriyor. Yaptıkları ve yapacakları için Allah ondan razı olsun. Biz muhtarlar olarak özellikle burada yapılan hizmetleri gördükten sonra şehrimizin geleceğinden çok umutluyuz" dediler.