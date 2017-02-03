03.02.2017 16:58:30

Mardin Dost-Der'den 638 aileye yardım

Mardin merkezde faaliyet yürüten Dost-Der, 2016 yılı içerisinde 638 aileye 30 bin 270 TL değerinde ayni ve nakdi yardımda bulundu.

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Mardin merkezde faaliyet yürüten Dost-Der, 2016 yılı içerisinde 638 aileye 30 bin 270 TL değerinde ayni ve nakdi yardımda bulundu.Mardin Dostluk Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Dost-Der), 2016 yılının faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. Derneğin yardım komisyonu tarafından paylaşın 2016 yılı faaliyetler raporuna göre, 638 aileye 30 bin 270 TL değerinde ayni ve nakdi yardımda bulunuldu.Umut Kervanı Platformu üyesi olduklarını belirten Dost-Der Yardım Komisyonu Başkanı Mehmet Veske, 2016 yılı içerisinde aralarında Suriyeli, Nusaybinli, Cizrelilerin de bulunduğu 638 aileye çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi. Veske, "Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mardin'e yerleşen Suriyeli muhacir kardeşlerimize ve yine çukur siyaseti yüzünden evlerini terk ederek Mardin merkeze yerleşen Diyarbakır Sur, Şırnak, Cizre, Nusaybinli ailelere elimizden geldiğince yardımda bulunmaya gayret ettik. Dernek olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana yaptığımız yardımlarla birlikte ailelerimizi özel olarak ziyaret ederek dost eliyle de kalplerini de doyurmaya çalıştık" dedi.Yardımlarının 2017 yılı içerisinde de devam edeceğini aktaran Veske, "Yardımlarımızın daha fazla ailelere ulaşması için tüm hayırseverlerden destek bekliyoruz. Yıl boyunca başta hayırseverler olmak üzere tüm üye ve gönüllülerimize yardım ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.