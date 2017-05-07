08.05.2017 11:05:35

Mardin-Diyarbakır karayolundaki tehlike kaldırıldı

Mardin-Diyarbakır karayolunda eğreti vaziyette duran kaya kütlesi kaldırıldı.

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Mardin-Diyarbakır karayolunda eğreti vaziyette duran kaya kütlesi kaldırıldı.Her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Mardin-Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde eğreti vaziyette duran devasa kaya kütlesi, İHA'nın yaptığı haberin ardından kaldırıldı. Yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar için büyük tehlike oluşturan kaya kütlesi, karayolları ekiplerince iş makineleriyle küçük parçalara ayrıldı. Kütlenin yola düşmeden yetkililerce parçalanmasına sevinen sürücüler, hem İHA'ya hem de yetkililere teşekkür etti.