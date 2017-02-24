24.02.2017 18:14:04
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Mazıdağı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı.
Mardin'deki terör soruşturmasında 3 tutuklama
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Mazıdağı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı.