10.05.2017 17:43:37

Mardin'deki Suriyelilere Ramazan yardımı

Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu, Ramazan ayı öncesi bin aileye gıda yardımında bulundu.

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Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu, Ramazan ayı öncesi bin aileye gıda yardımında bulundu.Ülkelerindeki savaştan kaçarak Mardin'e yerleşen Suriyeli ailelere yardım eli uzatmak için kurulan Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu, İstanbul'da faaliyette bulunan Yeryüzü İyilik Hareketi tarafından gönderilen yardımları dağıtmaya başladı. Makarna, bulgur ve zeytinyağından oluşan gıda paketleri, Suriyeli bin aileye dağıtıldı. Platformu Başkanı Lütfü Günlüoğlu, gönderilen yardımların adil bir şekilde dağıtıldığını belirterek, Ramazan ayı girmeden yapılan bu yardımlarım çok yararlı olduğunu kaydetti. Toplam olarak 10 ton makarna, 10 ton şehriyeli bulgur ve bin adet 2 litrelik ayçiçeği yağı dağıtıldığını ifade eden Günlüoğlu, "İnsani görevini yerine getiren Yeryüzü İyilik Hareketi yardım kuruluşuna şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Başka kuruluşlara da örnek oldular, diğer kişi ve kuruluşlardan da ayni hassasiyetin gösterilmesini bekliyorum" dedi.