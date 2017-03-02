02.03.2017 12:10:35

Mardin'deki FETÖ soruşturmasında 15 kişi tutuklandı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 15'i tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 15'i tutuklandı.Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde görev yapmakta iken çeşitli tarihlerde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve açığa alına 'FETÖ/PDY' iltisaklı, aralarında adliye mahrem imamı ve arama tarama mesulünün yer aldığı, Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmen yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 1Mart'ta haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilen şahıslardan 15'i tutuklanarak Mardin Cezaevine teslim edilmiş, 6 şahıs hakkında ise adli kontrol şartı alınmıştır" denildi.