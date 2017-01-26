26.01.2017 13:27:03

Mardin'de terör propagandasına tutuklama

Mardin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

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Mardin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen F.B. hakkında gözaltı kararı verildi.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adresine yapılan baskınla gözaltına alınan F.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.