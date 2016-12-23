23.12.2016 11:30:28

Mardin'de terör örgütü propagandası yapan 2 şahıs tutuklandı

Mardin'in Derik ilçesinde sosyal paylaşım sitelerinde yasadışı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahıstan 2'si tutuklandı.

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Mardin'in Derik ilçesinde sosyal paylaşım sitelerinde yasadışı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahıstan 2'si tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Derik İlçe Emniyet Amirliği görevlileri tarafından internet üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarında sosyal paylaşım siteleri üzerinden "Yasa dışı örgüt propagandası" yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak, Mardin E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.