07.02.2017 12:33:35

Mardin'de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yenilendi

Mardin'de Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, hayvanların soğuktan korunması için tamamen yenilendi. Merkeze, hayvanları soğuktan korumak için elektrikli ısıtma cihazları yerleştirildi.

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Mardin'de Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, hayvanların soğuktan korunması için tamamen yenilendi. Merkeze, hayvanları soğuktan korumak için elektrikli ısıtma cihazları yerleştirildi.Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, hayvanları soğuk kış şartlarından korumak için yenilendi. Merkeze elektrikli ısıtma cihazları yerleştirildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Saffet Yavuz, geçici bakım ve rehabilitasyon merkezin de hayvanların kısırlaştırması, tedavi, aşı ve geçici barınma ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. Yapılan işlemlerin ardından hayvanların ait oldukları doğaya bırakıldıklarını aktaran Yavuz, "Bizler, Mardin'de ki çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın hayvan sevgisini kazanmaları istiyoruz. Yakın bir zamanda ilkokul çocuklarımıza buraları gezdirip burada ki hayvanların hikayelerini anlatacağız. Hayvanların tedavilerini anlatacağız. Çocukların hayvan sevgisinin kazanmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi.Hayvanlar soğuktan korunduHayvanları soğuktan korumak için barınaklara elektrikli cihazların yerleştirildiğini anlatan Yavuz, "Daha önce barınaklarımız da bu ısıtma cihazlarımız yoktu. Bu ısıtma cihazlarını biz kar yağışından önce temin ettik. O soğuk günlerde burada ki çalışanlarımızın gayretleriyle hayvanlarımızı daha sıcak bir ortamda korumaya başardık" diye konuştu.