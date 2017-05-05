05.05.2017 15:21:03
Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Diyarbakır Garajı ve bitişindeki büfelerin ruhsatsız olduğu belirlendi. Yıkım için gerekli yazışmaları tamamlayan belediye, yıkım ekiplerini polis ve zabıta eşliğinde bölgeye gönderdi. Yer yer gerginliklerin olduğu bölgede yıkım gerçekleşti.
Mardin'de ruhsatsız binalar yıkıldı
Mardin'de ruhsatsız olduğu belirlenen binalar belediye tarafından yıktırıldı.Mardin'de ruhsatsız olduğu belirlenen binalar belediye tarafından yıktırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Diyarbakır Garajı ve bitişindeki büfelerin ruhsatsız olduğu belirlendi. Yıkım için gerekli yazışmaları tamamlayan belediye, yıkım ekiplerini polis ve zabıta eşliğinde bölgeye gönderdi. Yer yer gerginliklerin olduğu bölgede yıkım gerçekleşti.