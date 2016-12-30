30.12.2016 14:00:24

Mardin'de hac kayıtları başladı

Mardin İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 2017 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 28 Aralık'ta başladığını ve 6 Ocak 2017'de sona ereceğini açıkladı.

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Mardin İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 2017 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 28 Aralık'ta başladığını ve 6 Ocak 2017'de sona ereceğini açıkladı.Mardin İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Zübeyir Aslan'dan alınan bilgilere göre, 28 Aralık'ta başlayan hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 6 Ocak 2017'de sona erecek. Aslan, 2017 yılında hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşların ilgili bankalara (Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım) 20 TL ön kayıt ücreti yatıracaklarını belirtti.Vatandaşların elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapabileceklerini kaydeden Aslan, kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile kesin kayıt yaptırabileceklerini söyledi. Aslan, "Önceki yıllarda kayıt yaptıran vatandaşların kayıt yenileme işlemleri ise 9-31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak. Başkanlık tarafından 2017 yılında 'Otomatik Kayıt Yenileme' işlemi yapılmayacak. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde ise herhangi bir ücret alınmayacak" dedi.