01.03.2017 10:32:31

Mardin'de güvenlik korucusuna silahlı saldırı

Midyat ilçesinde güvenlik korucusu evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde güvenlik korucusu uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Güvenlik korucusu M.İ'ye, sabah saatlerinde çocuklarını okula götürmek üzere Sanayi Mahallesi'ndeki evinin önünde otomobiline bindiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Yaralanan M.İ, mahalle sakinlerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.İ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.