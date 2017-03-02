02.03.2017 12:15:50

Mardin'de FETÖ/PDY soruşturması

Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 15'i tutuklandı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, KHK ile meslekten ihraç edilen ve açığa alınan bazı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında "adliye mahrem imamı" ve "arama tarama mesulu"nün de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.