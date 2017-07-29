29.07.2017 14:47:38

Mardin'de FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

Mardin merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan 14'ü tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik 20 Temmuz'da Mardin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen



34 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mardin Emniyetinde sorguları süren şahıslardan 26'sı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan F.Ç, Y.D, H.Ç, M.A, Ş.D, E.A, Y.B, Ş.A, M.Ç, U.G, F.Ç ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.A, Ö.A, M.Ç, A.B, Ş.E, M.A, D.D, İ.B, S.B, H.A, Z.A, A.G, E.C. ve Ş.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.